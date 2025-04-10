После ноутбуков Ryzen AI Max+ 395 от AMD теперь также появляется в первых мини-ПК. Китайский производитель GMKtec начинает прием предварительных заказов на "Evo-X2".

Ryzen AI Max+ 395 из поколения Strix Halo уже произвел впечатление в первых ноутбуках. APU постепенно проникает в мини-ПК: после того, как китайский производитель GMKtec включил "только" Ryzen AI 9 HX 370 в Evo-X1, метко названный преемник Evo-X2 поставляется с Ryzen AI Max+ 395. Это делает GMKtec первым производителем, установившим "Mega-APU" AMD в настольный компьютер.

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Однако GMKtec не предоставляет особой дополнительной информации об Evo-X2. Известно лишь, что установлено 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель емкостью 2 ТБ. Сообщается, что ПК имеет два порта USB4, четыре порта USB-A и один порт DP 2.0, HDMI 2.1 и 2,5 GbE Ethernet. Кроме того, имеется разъем 3,5 мм и кардридер для SD-карт.

Размеры, скорее всеге, будут аналогичны размерам предшественника, который составляет 63,2 × 110,19 × 107,3 мм, а вес - чуть более 1,1 кг. Как сообщает портал Videocardz, предварительные заказы на первый мини-ПК Strix Halo уже стартовали: ожидается, что стоимость GMKtec Evo-X2 на старте продаж составит 15 000 юаней или около 1900 евро. Клиенты в Европе также могут оформить предварительный заказ на GMKtec Evo-X2, однако цены будут доступны только после даты начала продаж 15 апреля.