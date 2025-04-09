Джефф Грабб снова упомянул апрель, о котором он уже знает из слухов.

Почти месяц назад инсайдер NatetheHate предположил, что Microsoft и Bethesda выпустят ремейк The Elder Scrolls 4: Oblivion в апреле. В то время как многие игроки и фанаты с нетерпением ждут новой информации о The Elder Scrolls 6, версия четвертой части чрезвычайно популярной серии ролевых игр в жанре экшен, работающая на движке Unreal Engine 5, может выйти уже в этом месяце. Игровой журналист, эксперт и инсайдер индустрии Джефф Грабб недавно повторил то же самое мнение в последнем выпуске подкаста Giant Bomb.

Первоначально подкаст освещал игровые новости, и одной из них был выход ремейка Oblivion. Джефф Грабб рассказал, что как ему стало известно, Microsoft и Bethesda могут выпустить ремейк Oblivion в любой момент в рамках Shadow Drop. Поэтому скорее всего не будет никаких крупных анонсов или мероприятий, на которых фанаты могли бы предварительно ознакомиться с ремейком Oblivion.

Джефф Грабб снова упомянул апрель, о котором он уже знает из слухов, как дату предполагаемого выхода новой версии Oblivion. Для Microsoft, владельца Zenimax, а следовательно и Bethesda, внезапный выпуск игры без особого анонса не стал бы чем-то необычным. В экшене Hi-Fi Rush, вышедшем в начале 2023 года, уже присутствовала такая функция Shadow Drop. Тогда была как минимум одна прямая трансляция Xbox Direct, но релиз Hi-Fi Rush последовал сразу же после этого.

В любом случае Microsoft не планирует в апреле никаких мероприятий, на которых могли бы быть представлены новые игры. На прошлой неделе также произошли некоторые подвижки в отношении издания Oblivion Deluxe Edition, получившего награду "Игра года 2009". Для версии Steam все трейлеры на странице продукта были удалены, как видно из обновленной истории обновлений на SteamDB. Однако обычное издание GOTY The Elder Scrolls 4 все еще имеет трейлер в Steam. Это изменение не обязательно означает что-то конкретное, но оно хорошо впишется в ремейк Oblivion, который выйдет в апреле.