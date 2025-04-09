Подробно рассмотрим процессор ARM с графическим ядром Ampere и его технические характеристики, которые в очередной раз были собраны и скомпилированы компанией Digital Foundry.

Сообщается, что система на кристалле и ее набор функций в 10 раз быстрее, чем у предыдущего поколения Nintendo Switch и Switch OLED. Но через 8 лет можно было бы ожидать технологического скачка.

Результатом стал Nvidia Tegra T239 (Orin), который обеспечивает 8 процессорных ядер ARM серии Cortex-A78C v8.2 и 1536 ядер CUDA на основе архитектуры Ampere для гибридной игровой консоли. С другой стороны, графическая производительность должна примерно соответствовать уровню производительности Nvidia Geforce RTX 3050.

8 × ARM Cortex-A78C с 8 МБ кэш-памяти L3;

12 - 16 Гигабайт LPDDR5X-7500 в качестве системной памяти;

Интерфейс памяти 128 бит и 102 ГБ/с;

Графический процессор Nvidia Ampere с 12 вычислительными блоками;

1536 шейдерных блоков с частотой до 1 ГГц.

Пока неясны только окончательные тактовые частоты, но по оценкам Digital Foundry, они составят около 560 МГц в портативном режиме и 1 ГГц в док-режиме. Максимальное энергопотребление пришлось существенно снизить по сравнению с Nvidia Tegra T234. Говорят, что вместо 60 Вт Nvidia Tegra T239 потребляет сравнительно малое количество энергии - 10 Вт в портативном режиме.

По сравнению с предшественником Nvidia Tegra X1 T210 (Erista) ожидается, что вычислительная мощность увеличится с 0,24 TFLOPS в портативном режиме и 0,39 TFLOPS в док-режиме до 1,7–3,1 TFLOPS, а благодаря поддержке DLSS - примерно в десять раз. Спецификации выглядят следующим образом.

* Тактовая частота официально не подверждена

Благодаря архитектуре Ampere, Nintendo Switch 2 также должна поддерживать новейшую технологию масштабирования DLSS 4 от Nvidia. Таким образом межкадровый расчет с помощью DLSS Frame Generation и Multi Frame Generation будет исключен, поскольку эти функции зарезервированы для графических чипов серий Geforce RTX 4000 и RTX 5000. Для рендеринга графических блокбастеров, таких как Cyberpunk 2077, с приемлемой частотой кадров скорее всего потребуется DLSS Super Sampling.

Учитывая максимальную вычислительную мощность около 3,1 TFLOPS благодаря DLSS Super Sampling, Nintendo Switch 2 может сравниться с Playstation 4 Pro, которая обеспечивает около 4,2 TFLOPS, но обходится без технологий масштабирования вообще.