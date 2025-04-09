На флагмане Blackwell Geforce RTX 5090 снова плавятся разъемы

Если верить пользователю Reddit под ником "Roachard", этот случай может быть более серьёзным, чем большинство известных на данный момент.

Пострадавшая модель — MSI RTX 5090 Gaming Trio OC, и на фотографии видны видимые повреждения разъёма. Однако, как сообщается, не использовались аксессуары от сторонних производителей, такие как адаптер.

"Roachard" также следовал официальным рекомендациям и не вносил никаких изменений в настройки. Он установил и использовал графический процессор со всеми заводскими параметрами по умолчанию.

Однако в качестве блока питания использовался Corsair SF1000L, который способен обеспечить необходимую мощность. Этот блок питания относится к стандарту ATX 3.1 и оснащён отдельным кабелем 12 В 2x6.

Это единственное заявление пользователя, которое вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что упомянутый блок питания Corsair также доступен в версии ATX 3.0 со «старым» разъёмом 12 В HPWR. На основании предоставленной информации можно лишь предположить, какая из двух моделей блока питания использовалась. Однако, является ли это причиной плавления разъёма RTX 5090, остаётся под вопросом.