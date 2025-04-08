А это значит, что игры разработанные для первого поколения, не будут изначально работать на новой игровой консоли.

Как объяснили Такухиро Дохта и Коити Кавамото из отдела разработки Nintendo в новом выпуске Ask the Developer, японской компании пришлось пойти на хитрость, чтобы игры разработанные для Nintendo Switch, также запускались на Nintendo Switch 2.

По словам двух ведущих руководителей разработки, поскольку производитель выбрал совершенно новый подход к проектированию оборудования, было сложно "достичь того же уровня совместимости с Switch 2".

"С самого начала мы хотели, чтобы новая система могла запускать игры Switch, но тогда нам сказали, что возникнут технические проблемы." - Коити Кавамото.

В начале разработки основное внимание уделялось производительности и емкости, а не совместимости или обратной совместимости.

"Например в игры Nintendo DS можно было играть на Nintendo 3DS, а в игры Wii - на Wii U, но было сложно достичь того же уровня совместимости с Switch 2, поскольку подход к проектированию оборудования отличался от этих систем." - Такухиро Дохта.

В ходе беседы присоединился Тетсуя Сасаки, генеральный менеджер отдела разработки технологий Nintendo, и немного перевел вопрос в сторону деталей.

"Возможно самый простой способ понять это - это то, что методы используемые для достижения совместимости между Nintendo DS и 3DS, а также Switch и Switch 2, совершенно разные. - Тетсуя Сасаки.

В отличие от Nintendo 3DS и Nintendo Wii U, которые также имеют аппаратное обеспечение своих непосредственных предшественников, Nintendo Switch 2 не имеет аппаратного обеспечения первой Nintendo Switch и несовместима с ней.

"Проще говоря эти системы были совместимы, поскольку Nintendo 3DS содержала аппаратное обеспечение Nintendo DS, а Wii U - аппаратное обеспечение Wii. Однако Nintendo Switch 2 не содержит никакого оборудования Switch." - Коити Кавамото.

В ходе сессии вопросов и ответов три ответственных лица ясно дали понять, что в конечном итоге это означает, что Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 несовместимы друг с другом на аппаратном уровне.

В конечном итоге весь процесс немного напоминает то, с чем игроки играющие в игры для Windows на Linux, знакомы по Proton и Wine. Будет создана среда выполнения, которая будет работать как транслятор в реальном времени и уровень совместимости, переводя игры с Switch на Switch 2.

"Это немного технически сложно, но процесс преобразования данных игры Switch для запуска на Switch 2 происходит в режиме реального времени по мере считывания данных." - Тетсуя Сасаки.

Однако Nintendo также ясно дает понять, что не все игры разработанные для Nintendo Switch будут работать на Nintendo Switch 2.

"Этот процесс помог нам обрести уверенность в том, что даже если мы не можем решить все проблемы, мы можем найти решение для многих игр." - Тетсуя Сасаки.

Компания также дала понять, что ей еще предстоит протестировать бесчисленное множество игр на совместимость и что она не может гарантировать, что все игры Switch 1 будут без проблем работать на Switch 2 на момент запуска.



