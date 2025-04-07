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Niko4123
Microsoft тестирует новую версию меню "Пуск"
Которая намного удобнее и удобнее в настройке.

Вместо прежней структуры из двух частей в новом дизайне используется одна прокручиваемая страница, объединяющая закрепленные приложения, а также все программы и рекомендации. Особенно приятно: теперь пользователи могут полностью отключить спорный раздел "Рекомендуемые".

Новая раскладка пока официально не анонсирована, но она появилась в последних инсайдерских сборках каналов Dev и Beta и была обнаружена известным инсайдером @phantomofearth. В будущем закрепленные приложения и рекомендации будут располагаться вверху, а список "Все приложения" переместится вниз. Вместо переключения между различными представлениями теперь вы просто прокручиваете их, что должно сделать меню гораздо более интуитивным и плавным.

Прежде всего с помощью редизайна Microsoft отвечает на часто высказываемое пожелание: надоедливые рекомендации наконец-то можно будет отключить. Если вы больше не хотите видеть эту область, вы можете найти соответствующую опцию в разделе "Настройки" > "Персонализация" > "Пуск". Есть одна небольшая загвоздка: этот параметр влияет не только на меню "Пуск", но и на отображение последних файлов в Проводнике - функция, которую многие считают полезной.

Визуально меню "Пуск" осталось верным своему прежнему стилю, но стало немного выше и шире. Таким образом все удобно размещается на одной странице, без необходимости углубляться в подменю. Загроможденная структура теперь в прошлом - новый дизайн призван стать более понятным, тонким и удобным для пользователя. Пока не ясно, когда изменения появятся в обычной версии Windows 11. Но поскольку они уже тестируются в инсайдерских версиях, вероятно их внедрение состоится уже в этом году.

#microsoft #windows 11
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