Новая Nintendo Switch 2 представляет собой огромный скачок в аппаратном обеспечении по сравнению с первой Nintendo Switch и Nintendo Switch OLED.

Новая Nintendo Switch 2 предварительный заказ на которую можно оформить по цене от 469,99 евро, поступит в продажу 5 июня. Хотя это пока официально не подтверждено ни Nintendo, ни Nvidia, основой для Nintendo Switch 2 станет специализированная SoC на базе Nvidia Tegra T239 (Orin) с графическим процессором Ampere, который заменит старый Nvidia Tegra X1 T210. Благодаря DLSS можно ожидать, что вычислительная мощность увеличится в 10 раз, то есть новая игровая консоль будет примерно на одном уровне с Geforce RTX 3050.

*) SoC пока не подтвержден. **) Системная память пока не подтверждена.

Чтобы иметь возможность выводить изображение с высоким разрешением до 4K/UHD (2160p) в режиме док-станции, а также ускорять трассировку лучей в реальном времени, пришлось значительно увеличить вычислительную мощность Nintendo Switch 2. Если сравнивать с Nintendo Switch, производительность которой составляла 0,24 TFLOPS в портативном режиме и 0,39 TFLOPS в док-режиме, то теперь Switch 2, как утверждается, работает с производительностью от 1,7 до 3,1 TFLOPS.

Благодаря архитектуре Ampere Nintendo Switch 2 также должна поддерживать новейшую технологию масштабирования DLSS 4 от Nvidia с реконструкцией лучей для трассировки лучей, так называемую DLSS Ray Reconstruction. Таким образом межкадровый расчет с помощью DLSS Frame Generation и Multi Frame Generation будет исключен, поскольку эти функции зарезервированы для графических чипов серий Geforce RTX 4000 и RTX 5000. Для рендеринга графических блокбастеров, таких как Cyberpunk 2077 с приемлемой частотой кадров скорее всего потребуется DLSS Super Sampling.