Технические характеристики карты пока не подтверждены, но уже сейчас идет обсуждение видеопамяти объемом 12 ГБ.

AMD уже зарекомендовала себя с Radeon RX 9070 XT, в то время как модель без XT не является слишком перспективной для небольших бюджетов. По имеющимся данным, AMD теперь хочет предложить для таких случаев видеокарту Radeon RX 9070 GRE, которая должна обеспечить больше игровых возможностей за эти деньги.

По данным IT Home, "GR Edition" будет предлагаться по всему миру по цене менее 500 долларов - предположительно 449 или 499 долларов плюс налоги. Radeon 9070 стоит 549 долларов, а XT - 599 долларов. Как и ожидалось, придется смириться с ограничениями: Navi 48 должен быть еще более урезан и предоставлять 12 ГБ памяти с шиной шириной 192 бита. Для многих это станет решающим фактором, но те, у кого ограниченный бюджет и/или есть особые идеи, могут быть довольны этой картой. В последнем поколении GRE часто возникала проблема нехватки пропускной способности памяти.

Точное количество вычислительных блоков пока неизвестно. В Radeon RX 9070 XT их 64, а в версии без приставки XT — 56. Для графического ускорителя (GPU) для рабочих станций (GRE), вероятно, было бы оптимальным 56 вычислительных блоков, поскольку в этом случае объем памяти будет уменьшен. Если уменьшить количество вычислительных блоков до 48, то запланированная Radeon RX 9060 XT с графическим процессором Navi 44 может оказаться более близкой по характеристикам.