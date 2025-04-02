Возможна визуализация 3D-графики, GIF-анимации и даже целых видеороликов.

Инновационный голографический вентилятор, предназначенный для простой голографической визуализации логотипов, 3D-графики, GIF-анимаций и даже целых видеозаписей с плотностью точек 300×49 точек на дюйм, имеет размеры 120×120×25 мм и создает максимальный уровень шума 33 дБ при скорости вращения вентилятора 2600 об/мин.

Дополнительную информацию можно найти на официальной странице продукта голографического вентилятора, предварительная версия которого уже была протестирована в прошлом году корейским сайтом Quasar Zone.

Вентилятор Coolify Holo Fan можно приобрести у некоторых розничных продавцов по цене 43,95 евро за штуку. Он также поставляется в Европу. Сообщается, что в стадии планирования находится также версия диаметром 140 мм.