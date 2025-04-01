Разработчики советуют не использовать последнюю версию драйвера.

Разработчики Inzoi и The First Berserker: Khazan не рекомендуют использовать последнюю версию драйвера Game Ready 572.83 для старых видеокарт RTX, так как она по-прежнему вызывает много проблем.

Уже некоторое время геймеры сообщают о проблемах, которые могут возникнуть при использовании графического процессора Geforce RTX 40 или 30 в сочетании с драйвером Game Ready версии 572.XX. Сообщается, что нестабильность может быть разной: от черных экранов до внезапных сбоев, зависаний и даже потерь производительности. Даже разработчики игр в настоящее время не рекомендуют использовать драйверы 572.XX Game Ready для старых видеокарт Geforce.

В конце прошлой недели вышли две новые игры: Inzoi и The First Berserker: Khazan. В качестве руководства по использованию компании Krafton и Neople составили список рекомендуемых версий драйверов. Для графических процессоров RTX 50 рекомендуется использовать текущую версию драйвера Game Ready 572.83. Его можно безопасно использовать с графическими процессорами Blackwell, хотя в прошлом на этих видеокартах возникали проблемы с драйверами.

Однако для видеокарт RTX 40 разработчики Inzoi и The First Berserker: Khazan рекомендуют использовать версию драйвера GPU 566.36 от декабря 2024 года, поскольку вышеупомянутые проблемы с новым драйвером все еще существуют и пока даже не были признаны Nvidia. Пользователям видеокарт Ampere поколения RTX 30 и даже более старых моделей следует попробовать последнюю версию драйвера. Однако в случае возникновения проблем разработчики также рекомендуют версию 566.36.

Любой, кто использует новую видеокарту RTX 50, обычно привязан к драйверу 572.XX, поскольку драйверы 566.XX не поддерживают новые графические процессоры. В таком случае нестабильность будет особенно раздражающей. Подобные проблемы с драйверами Game Ready на этой частоте на самом деле нетипичны для Nvidia и заставляют некоторых пользователей сомневаться в том, что компания по-прежнему уделяет своему игровому подразделению такое же внимание, как и в предыдущие годы. Без сомнения Nvidia уже давно сосредоточена на искусственном интеллекте, а не на игровых приложениях. Однако проблема с драйверами является частью очевидной цепи трудностей и недостатков, которые принес с собой запуск Blackwell в этом году.