Так что в конечном итоге решающим фактором становится цена.

Как показывают первые исследования производительности PassMark, разница в производительности составляет незначительные 2-3 процента.

Поскольку базовая и повышенная тактовая частота обоих процессоров AM5 различаются всего на 100 МГц и 200 МГц, как одноядерная производительность (+3,2% для X), так и многоядерная производительность (+2,2% для X) практически находятся в пределах допуска измерений и не являются отличительным критерием, как удалось установить TechPowerUp. По результататам тестов немного быстрее версия "X".

В то время как AMD Ryzen 5 9600X продается в розничных магазинах в коробочной версии по цене от 234 евро, Ryzen 5 9600 стоит не менее 256 евро, что просто слишком много. Версия без X - это классический "остаток" чипов, которые не достигают частоты 5,4 ГГц и поэтому по спецификации AMD имеют частоту только до 5,2 ГГц.