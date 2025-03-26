А за ним следует возмутительно дорогая Geforce RTX 5090.

Текущие данные по продажам видеокарт проблемного европейского интернет-магазина Mindfactory, которые как обычно были опубликованы TechEpiphany через X, показывают, что особенно растет популярность AMD Radeon RX 9070 XT, за которой следует очень дорогая Nvidia Geforce RTX 5090 и несколько других столь же успешных видеокарт. Эти данные по продажам отражают текущую календарную неделю и поэтому не имеют особого значения, хотя определенные тенденции уже очевидны.

После того, как компания Mindfactory, которая в настоящее время находится в процессе банкротства в рамках процедуры самоуправления, не смогла сопроводить запуск продаж Radeon RX 9070 XT и RX 9070 предложением в своем временно закрытом интернет-магазине из-за текущих обстоятельств и связанной с этим реструктуризации, компания теперь снова занимается своим бизнесом, устанавливая довольно агрессивные цены и тем самым генерируя соответствующие продажи.

Между тем в общей сложности 9 индивидуальных дизайнов Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 были проданы 155 раз, что вероятно в немалой степени связано с тем, что Mindfactory в настоящее время предлагает лучшую цену в сравнительном анализе для следующих моделей.

XFX Quicksilver Radeon RX 9070 XT за 795 евро

PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT за 799 евро

XFX Quicksilver Radeon RX 9070 OC за 677 евро

XFX Swift Radeon RX 9070 OC за 688 евро

Как вчера подтвердила Mindfactory в официальном пресс-релизе, компания уже находится в процессе банкротства под свою собственную ответственность. Очень популярный интернет-ритейлер намерен как можно скорее вернуться к нормальной работе и таким образом снова иметь возможность предложить своим клиентам полный ассортимент продукции. Естественно этому способствуют высокие показатели продаж и большой товарооборот.