Австрийские эксперты по охлаждению из Noctua в очередной раз представили свой инновационный термосифонный охладитель в формате системы водяного охлаждения "все в одном" на своем внутреннем мероприятии Noctua Vision в Токио.

Благодаря отсутствию движущихся частей он будет иметь меньший риск отказа и запланирован к выпуску в 2026 году. В прошлом году система охлаждения AiO была впервые представлена мировой публике на выставке Computex 2024 и продемонстрирована соответствующим образом.

В отличие от традиционной системы водяного охлаждения, термосифонный охладитель работает за счет конденсации, что позволяет испаряющейся охлаждающей жидкости быстро подниматься вверх в радиатор. Внутри системы охлаждения AiO находится специальный хладагентный раствор, который после охлаждения радиатором и двумя вентиляторами возвращается в жидкое состояние и поступает обратно в охлаждающий блок. Из-за рассеивания тепла процессором этот процесс циркуляции охлаждения моноблока затем начинается заново.

Преимущества этой системы (или концепции) очевидны. Никакого насоса, никакой вибрации, никакого шума и никаких движущихся частей, кроме двух или трех вентиляторов. Поэтому термосифонная система охлаждения должна быть не только тише, но и значительно надежнее. По словам Noctua, "если все пойдет хорошо", инновационная система охлаждения может быть запущена в коммерческое производство к концу 2026 года.

Как указано на табличке термосифонная система охлаждения будет предлагаться как с теплообменником размером 240 мм, или 360 мм. Однако специалисты по охлаждению из Noctua пока не предоставили никакой информации об эффективности охлаждения и лишь пообещали, что будут "удовлетворены", когда соответствующий продукт официально поступит на рынок.