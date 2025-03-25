Благодаря "скидкам" которые имеют сомнительный вид, учитывая все еще далекую рекомендуемую розничную цену.

Начнем с позитивных новостей относительно динамики цен на кастомные модели RTX 5090: медленно, но верно тенденция направлена на снижение. Теперь спекулянтам приходится понижать высокие цены на популярных торговых порталах. Даже обычные интернет-магазины постепенно снижают цены на RTX 5090. Плохая новость: мы все еще далеки от первоначальной рекомендованной розничной цены Nvidia в 2329 евро, не говоря уже об номинальном снижении рекомендуемой розничной цены производителем.

По крайней мере первые предложения RTX 5090 теперь содержат цифру "2" в качестве первой цифры цены: интернет-магазин Alternate в настоящее время рекламирует акцию со скидками на две модели, в рамках которой видеокарты стоят чуть меньше 3000 евро. Речь идет о видеокарте Gainward Geforce RTX 5090 Phantom, которая на момент публикации даже была указана как доступная за 2999 евро и таким образом со "скидкой" в 250 евро. Palit Geforce RTX 5090 Gamerock в настоящее время пользуется еще"лучшей скидкой", продаваясь за 2969 евро на полках Alternate, но ее нет в наличии и нет никаких перспектив ее скорого появления на складе.