ПК-геймеры все реже играют в новые релизы, и большинство выбирают игры, которым не менее двух лет. Об этом свидетельствует недавний опрос.

Во время GDC Бен Портер руководитель консалтингового отдела компании по исследованию рынка видеоигр, объяснил, что старые игры становятся все более популярными. В исследовании приняли участие 73 000 геймеров, и 92 процента из них предпочитают играть в старые игры, которым не менее двух лет.

Значительную роль в развитии играют игры с живым сервисом. Многие игроки предпочитают играть в эти, а часто и только в одну из этих игр. Данные показывают, что с января 2024 года по декабрь 2024 года 67% игровых часов на ПК были потрачены на игры, которым было шесть лет или больше. Еще 25% игровых часов было потрачено на игры возрастом от двух до пяти лет, а оставшиеся 8% времени были потрачены на игры возрастом менее двух лет. Из 67% игровые часы были потрачены следующим образом:

7.1% Counter-Strike: Глобальное наступление/Counter-Strike 2

6.4% Лига Легенд

6.2% Роблокс

5.8% Дота 2

5.4% Фортнайт

Это также объясняет, почему в наши дни разработчики вкладывают так много денег в игры с живыми сервисами. Если вы попадете в цель, вы обеспечены на всю жизнь. Однако достичь этого становится все сложнее, поскольку рынок становится все более конкурентным. У Sony был один из самых громких провалов с игрой Concord, которая просуществовала недолго, и в результате целая серия игр такого типа (например Suicide Squad: Kill the Justice League) была отменена. Однако игры с живыми сервисами часто долгое время выживают в небольших нишах со стабильной базой игроков.

ПК-геймеры также могут быть рады росту сообщества. По данным Newzoo сейчас в игре 908 миллионов игроков, что превышает количество владельцев консолей - 653 миллиона. Newzoo сообщает, что рынок ПК также демонстрирует стабильный рост, что говорит о его фундаментальном здоровье. Однако рост затрат приводит к сбоям. Видеокарты среднего ценового диапазона являются наиболее распространенными и имеют самые высокие темпы роста. Диапазон цен от 300 до 550 долларов актуален для большинства игроков. В результате новые версии, требующие больших ресурсов оборудования, также испытывают трудности из-за меньшей пользовательской базы.