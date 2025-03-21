Во время GDC Бен Портер руководитель консалтингового отдела компании по исследованию рынка видеоигр, объяснил, что старые игры становятся все более популярными. В исследовании приняли участие 73 000 геймеров, и 92 процента из них предпочитают играть в старые игры, которым не менее двух лет.
Значительную роль в развитии играют игры с живым сервисом. Многие игроки предпочитают играть в эти, а часто и только в одну из этих игр. Данные показывают, что с января 2024 года по декабрь 2024 года 67% игровых часов на ПК были потрачены на игры, которым было шесть лет или больше. Еще 25% игровых часов было потрачено на игры возрастом от двух до пяти лет, а оставшиеся 8% времени были потрачены на игры возрастом менее двух лет. Из 67% игровые часы были потрачены следующим образом:
7.1% Counter-Strike: Глобальное наступление/Counter-Strike 2
6.4% Лига Легенд
6.2% Роблокс
5.8% Дота 2
5.4% Фортнайт
Это также объясняет, почему в наши дни разработчики вкладывают так много денег в игры с живыми сервисами. Если вы попадете в цель, вы обеспечены на всю жизнь. Однако достичь этого становится все сложнее, поскольку рынок становится все более конкурентным. У Sony был один из самых громких провалов с игрой Concord, которая просуществовала недолго, и в результате целая серия игр такого типа (например Suicide Squad: Kill the Justice League) была отменена. Однако игры с живыми сервисами часто долгое время выживают в небольших нишах со стабильной базой игроков.
ПК-геймеры также могут быть рады росту сообщества. По данным Newzoo сейчас в игре 908 миллионов игроков, что превышает количество владельцев консолей - 653 миллиона. Newzoo сообщает, что рынок ПК также демонстрирует стабильный рост, что говорит о его фундаментальном здоровье. Однако рост затрат приводит к сбоям. Видеокарты среднего ценового диапазона являются наиболее распространенными и имеют самые высокие темпы роста. Диапазон цен от 300 до 550 долларов актуален для большинства игроков. В результате новые версии, требующие больших ресурсов оборудования, также испытывают трудности из-за меньшей пользовательской базы.