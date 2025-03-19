Фанаты верят, что теперь они обнаружили именно это.

Мир Kingdom Come: Deliverance 2 огромен, и никто не знает этого лучше, чем команда разработчиков Warhorse. Поэтому неудивительно, что создатели горячего претендента на премию GotY Award 2025 спрятали в виртуальной Богемии Средневековья массу различных отсылок и пасхалок.

Отсылки к таким крупным франшизам и играм, как One Piece, Cyberpunk 2077, Skyrim и Elden Ring иногда более, иногда менее очевидны. Это касается и совершенно особенного ролевого героя, которого фанаты теперь хотят видеть в Kingdom Come: Deliverance 2: ведьмак Геральт из Ривии, известный по сериалу "Ведьмак" от CD Projekt и одноименной книге.

На Reddit игрок опубликовал несколько скриншотов сцены, на которой Генриха порют у позорного столба в Тросковице. На заднем плане видны два дома, в окне сеновала правого дома сидит человек и наблюдает за происходящим внизу. Фигуру невозможно точно идентифицировать, но определенное сходство с одним из ведьмаков, если не с самим Геральтом несомненно, как утверждает сообщество на Reddit.

При наличии воображения можно было бы даже разглядеть на спине человека на сеновале два меча - типичное оружие ведьмака. Некоторые фанаты также утверждают, что Геральт намерен найти Цири. Возможно в это время он также путешествовал по Богемии. Более того в Kingdom Come: Deliverance (1) уже было несколько ссылок на Ведьмака, включая одноименный перк и лошадь Плотва.