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Niko4123
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
Evandure впервые представил свою "Goldrush in Bavaria" в 2020 году.

Первоначальная идея Evandure заключалась в полном водяном охлаждении ПК на базе Lian Li PC011 Dynamic XL с MSI X570 Ace, Ryzen 7 3700X и Gigabyte Geforce GTX 980 Ti. Итак CPU, GPU и RAM, использующие блоки EKWB и Heatkiller 150 D5. В качестве цветовой темы он выбрал сочетание золота и белого, но никелированные блоки не совпадали по цвету, поэтому позолоту пришлось наносить методом гальванопластики. Даже гальванопокрытие вероятно не является стандартным.

После нескольких обновлений и неудач в январе последовало еще одно более продолжительное обновление после очень длительного перерыва. По словам Evandure проект никогда не был полностью закрыт, но сложность росла, и порой у Evandure не хватало необходимых навыков и оборудования. Тем временем Geforce GTX 980 Ti превратилась в RTX 4090 Master от Gigabyte "с позолоченным кожухом и фрезерованными зеркальными вставками из акрилового стекла".

В феврале пришло уведомление о завершении работ, которое мы сейчас хотели бы предоставить. Evandure подробно документирует проделанную работу на форуме, включая 3D-печать, детали, изготовленные на станках с ЧПУ, позолоту для блоков графического процессора, центрального процессора и оперативной памяти, а также торцевые крышки для верхнего и нижнего радиаторов, покрасочные работы и специальные кабели. Теперь в ПК используется Gigabyte X870E Pro Ice с процессором Ryzen 5 7600X (возможен апгрейд до 9800X3D летом).

#водяное охлаждение
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