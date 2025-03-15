Сбои установки, разрывы RDP-подключения и BSOD.

Недавно Microsoft и Windows 11 отметили мартовский день обновлений, в который также вошло обновление безопасности KB5053598. Это обязательное приложение, поэтому его следует загружать автоматически, независимо от того, ищет ли его пользователь Windows 11. Однако по-видимому возникают проблемы во время его установки. Об этом сообщил сайт Windows Latest.

В списке указаны коды ошибок 0x800f0993, 0x800F081F, 0x80070032 и 0xC004F211. По сообщениям пользователей, система также останавливается с сообщением об ошибке "Что-то пошло не так, как планировалось".

По данным Windows Latest, после установки KB5052093 пользователи продолжили сообщать о проблемах с подключением к RDP - программе для удаленного доступа к компьютерам в сети. Чтобы решить эту проблему, пользователи должны либо вручную удалить исправление, либо попробовать выполнить следующие действия по устранению неполадок, если у них есть доступ к редактору групповой политики:

Откройте редактор групповой политики.

Перейдите в Конфигурация компьютера → Административные шаблоны → Компоненты Windows → Службы удаленного рабочего стола → Клиент подключения к удаленному рабочему столу.

Найдите настройку "Отключить UDP на клиенте".

Включите параметр: дважды щелкните "Отключить UDP на клиенте". Выберите «Включено». Нажмите "Применить", а затем "ОК".

Перезагрузите компьютер.

В редких случаях Windows 11 24H2 KB5053598 также может вызывать BSOD. Тем временем в Центре отзывов Microsoft один пользователь сообщает: "Итак, я установил его [KB5053598] и сначала получил синий экран. Я попытался загрузить его снова, но это не сработало, и теперь после двух попыток, мой ПК даже не загружается. ПК включен, вентиляторы работают, но мой монитор показывает черный экран". Мало того, что возникают BSOD, так в худшем случае система может вообще перестать загружаться.

На данный момент Windows Latest рекомендует удалить данное обновление безопасности.