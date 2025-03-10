Две модели будут подписаны Лизой Су.

С новыми видеокартами Radeon RX 9070 и RX 9070 XT AMD добилась успеха: компания в значительной степени восполнила дефицит, и в настоящее время эти модели продаются в магазинах благодаря своей сравнительно хорошей доступности. Также имеется множество моделей, предлагаемых по цене выше рекомендуемой розничной цены. По сравнению с видеокартами Nvidia RTX 5000, ситуация намного лучше.

В рамках выпуска новых моделей компания разыгрывает пять экземпляров Radeon RX 9070 XT. Неясно, какой именно это вариант, поскольку официального эталонного дизайна не существует.

Однако существует проблема, поскольку розыгрыш проводится только в США и Канаде. Но это все равно может быть интересно, поскольку две из разыгрываемых видеокарт были подписаны генеральным директором AMD Лизой Су. И нельзя исключать, что эти две видеокарты снабженные подписью, затем будут продаваться например на eBay. Всем кто хочет получить подписанную видеокарту Radeon RX 9070 XT, следует быть начеку с четверга после окончания конкурса и убедиться, что их аккаунт хорошо защищен. В случае аукциона, эти модели вероятно будут стоить значительно дороже обычных видеокарт в розничных магазинах.