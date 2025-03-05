От более чем миллиона динамических источников света на видеокарте Radeon RX 9070 Series RDNA 4 с помощью нейронного рендеринга.

Техническая демонстрация, которая длится чуть больше минуты, призвана продемонстрировать прогресс AMD в рендеринге компьютерной графики с трассировкой пути в реальном времени и в дополнение к фактической трассировке пути, также демонстрирует сложный алгоритм выборки пути "ReSTIR" и "Neural Super Sampling Denoiser", аналог DLSS Ray Reconstruction.





Хотя сильно сжатое видео 4K/UHD (2160p) с YouTube демонстрирует явные артефакты, а технология нейронного рендеринга AMD также имеет видимые проблемы с двоением и размытием объектов, ее набор функций и прогресс безусловно впечатляют. Похоже технологическое лидерство Nvidia может быть оспорено.