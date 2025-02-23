Компания Nvidia подтвердила, что по данным компании, менее 0,5 процента видеокарт Geforce RTX 5090, Geforce RTX 5090D и Geforce RTX 5070 Ti были отправлены с частично неисправным графическим процессором, имеющим меньшее количество блоков ROP, чем заявлено.

"Мы выявили редкую проблему, затрагивающую менее 0,5% графических процессоров Geforce RTX 5090 / 5090D и 5070 Ti, у которых количество блоков ROP меньше заявленного.

Среднее влияние на производительность графики составляет 4% и не оказывает никакого влияния на ИИ и вычислительные нагрузки.

Пострадавшие клиенты могут обратиться к производителю карты для получения замены. Аномалия производства устранена." - Nvidia.

Ранее сайт TechPowerUp сообщал о видеокарте Zotac Geforce RTX 5090 Solid OC, которая имеет всего 168 вместо 176 активных блоков ROP и таким образом имеет примерно на 4,5 процента меньшую производительность в играх.

Выпуск Geforce RTX 5000 Blackwell медленно, но верно превращается в настоящую драму для Nvidia и особенно для геймеров. Розничные цены, некоторые из которых уже настолько высоки, что OEM-производители и розничные торговцы больше не нужны, постоянная недоступность и до сих пор нерешенные проблемы с черными экранами и сбоями системы сопровождают запуск нового поколения GeForce.