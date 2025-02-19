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Niko4123
В GeForce RTX 5000 компания Nvidia прекратила поддержку 32-битного PhysX
Это приводит к проблемам с производительностью в старых играх, когда пользователи переключаются на вычисления на базе ЦП.

Как выяснилось, Nvidia удалила поддержку 32-битного PhysX из Geforce RTX 5000. После того, как сообщество Reddit провело небольшое расследование, быстро стало ясно, что это было сделано намеренно. Теперь компания Nvidia официально это подтвердила.

Конкретно это означает, что 32-битный PhysX больше не ускоряется на оборудовании. Вы можете принудительно запустить PhysX на центральном процессоре, но это приведет к неприятным колебаниям частоты кадров в таких играх, как Borderlands 2, похожим на те, с которыми сталкивались пользователи Radeon, не имеющие аппаратной поддержки. Прекращение поддержки затронуло целый ряд довольно современных классических игр, таких как Alice: Madness Returns.

На вопрос пользователя почему PhysX не работает на видеокартах серии RTX 50, Nvidia отвечает: "Это ожидаемое поведение, поскольку 32-битные приложения CUDA устарели на графических процессорах Geforce RTX 50". Оглядываясь назад, можно сказать, что это вероятно произошло поскольку уже в начале февраля появились признаки того, что поддержка 32-битных приложений CUDA подходит к концу, и по сути такие признаки появились еще в январе.

В конечном итоге, если для вас важна поддержка, лучше всего иметь видеокарту с поддержкой 32-битного PhysX. Существуют некоторые споры о том, почему Nvidia пошла на этот шаг, и возможно это был не чисто технический вопрос, а просто вопрос распределения ресурсов.

#nvidia #geforce rtx 5000
2
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