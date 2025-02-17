В результате, AMD в последнее время получает основную прибыль.

Видеокарты Nvidia Geforce RTX 5080 и RTX 5090 выпущенные в конце января по-прежнему редко встречаются в продаже и значительно превышают свою рекомендованную розничную цену. Предыдущее поколение RTX 4080 Super также не намного лучше. Судя по текущим данным основным бенефициаром этого вакуума по-видимому является AMD. Склады Radeon хорошо укомплектованы, и многие покупатели в последнее время приобретают одну из текущих топовых моделей вероятно из-за отсутствия альтернатив. Видеокарта Radeon RX 7900 XTX, которая по производительности конкурирует с RTX 4080 Super и RTX 5080, в настоящее время доступна по цене около 900 евро. Аналоги Nvidia стоят не менее 1300 евро (RTX 4080 Super) и 1630 евро (RTX5080). Все предложения поступают с платформ перепродажи таких как eBay.

Эту ситуацию отражают и показатели продаж интернет-магазина Mindfactory, который посещают многие покупатели. На пятой и шестой неделях 2025 года AMD доминировала там с долей рынка в целых 73,97 процента. Самыми продаваемыми графическими процессорами стали Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Самыми продаваемыми видеокартами Nvidia за тот же период были Geforce RTX 4060 и Geforce RTX 4070. На данный момент основным бенефициаром новых графических процессоров Nvidia является AMD. В настоящее время доля рынка Intel едва ли существенна и составляет всего 1,44%.