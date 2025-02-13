Так утверждает сама компания, опубликовавшая две исследовательские работы и блог о ней. Система, которая основана на неинвазивных записях мозга, представляет собой важную веху в технологии интерфейса мозг-компьютер (BCI). Однако это не то, что вы будете носить в качестве гарнитуры в ближайшее время.

Работа Meta* в этой области началась как минимум в 2017 году, когда компания (все еще известная как Facebook) исследовала потребительское устройство, способное читать мысли через кепку или повязку на голову. После четырех лет разработки проект был закрыт из-за технических препятствий. На этот раз подразделение искусственного интеллекта компании переключилось на использование сканера магнитоэнцефалографии (МЭГ) - огромного устройства похожего на аппарат МРТ - для достижения точности определения введеных символов 80%. Этого достаточно для того, чтобы модель искусственного интеллекта могла реконструировать целые слова.

Несмотря на прогресс, система непрактична за пределами лаборатории, поскольку для нее требуется сканер МЭГ размером с комнату в экранированной среде, чтобы избежать помех от магнитного поля Земли. Тем не менее, в отличие от инвазивных решений BCI, требующих имплантации электродов в мозг, таких как Neuralink Илона Маска, подход Meta* остается полностью внешним.

Хотя компания настаивает на том, что это исследование не приведет к коммерческим продуктам, мы надеемся, что оно послужит основой для будущих неинвазивных разработок BCI. Даже несмотря на то, что ИИ берет на себя все больше и больше компьютерных задач, ослабляя наши мозги, легкодоступный BCI может значительно увеличить производительность труда людей.

Если вас интересуют подробности объявлений Meta*, вы можете ознакомиться с записью в блоге компании.

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