В недавнем отчете содержится предостережение против использования сторонних адаптеров и удлинителей при работе с видеокартами Geforce RTX 5090 и 5080.

После того как появились сообщения о проблемах с плавлением разъемов питания на видеокартах RTX 5090 и оценки профессионального оверклокера Романа «der8auer» Хартунга, который назвал разъём 12 В 2x6 «крайне сомнительным», своё слово сказал Арис Мпициопулос, известный как эксперт по блокам питания и генеральный директор сертификационной компании Cybenetics.

Недавно в интервью журналу PC Gamer Мпициопулос поделился своими рекомендациями: «Не приобретайте адаптеры или удлинители. Они могут быть опасны». Под опасностью он подразумевает, что неисправный адаптер или удлинитель может привести к перегреву и плавлению соединения, если видеокарта RTX 5090 потребляет ток силой 48 А или более (до 637 Вт с пиковым значением 53 А, согласно тестированию PC Gamer).

Согласно отчёту, это также относится и к использованию улучшенного разъёма второго поколения 12VHPWR (12V-2x6).

Однако проблема заключается не в самих кабелях. По словам Мпициопулоса, все кабели с разъемами 12 В 2x6 должны обеспечивать мощность 600 Вт (или до 55 А), так как они электрически совместимы с блоками питания всех производителей.

Однако стоит учесть, что существуют блоки питания, которые не оснащены разъемами 12 В 2x6. Вместо этого они используют два 8-контактных разъема. Очевидно, что для таких блоков питания необходимы фирменные кабели с разъемами 12 В 2x6.

Как отмечает PC Gamer, блоки питания Shift RM 2024 от Corsair поставляются со специальным кабелем 12VHPWR, в то время как сам блок питания не имеет такого соединения. Вместо этого кабель разделяется на два 8-контактных разъема, которые подключаются к блоку питания. Разъемы и кабель рассчитаны на ток до 55 А, если используется кабель, входящий в комплект. Однако при установке другого комплекта есть риск возникновения проблем.

«В целом, кабель остался прежним. Изменились только разъемы на блоке питания и видеокарте. Теперь они называются не 12VHPWR, а 12V-2x6, что может запутать пользователей.»

Адаптеры, которые Nvidia и её партнёры поставляют с видеокартами серии RTX 50, должны быть надёжными. Однако не рекомендуется использовать только сторонние продукты и удлинители, так как нет гарантии, что они будут совместимы с вашей комбинацией блока питания и видеокарты RTX 50.

PC Gamer также советует приобрести подходящий блок питания, который соответствует вашей дорогой видеокарте, даже если это RTX 5080. Это обеспечит надёжную работу вашего компьютера и позволит избежать проблем в будущем.