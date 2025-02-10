Кроме того ожидается, что плохая ситуация с поставками сохранится в течение нескольких месяцев.

Видеокарты Nvidia RTX 5000, а именно Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 5090, оказались несбыточной мечтой для многих геймеров. Продавцы распродали весь свой товарный запас за короткий промежуток времени.

По-видимому это вызвало разочарование не только среди покупателей, но и среди торговцев. По крайней мере, так сообщает швейцарский поставщик оборудования Digitec, работающий в Германии под маркой Galaxus. Старт продаж там также было воспринят как "разочаровывающий и стрессовый".

Причиной этого является политика поставок Nvidia: ритейлеру было обещано всего несколько сотен видеокарт. Выделенные продукты были объявлены за две недели, но обещанное так и не было выполнено. По данным Digitec, первая партия видеокарт RTX 5000 поступила только в день релиза - и это были исключительно видеокарты RTX 5080.

Небольшое количество поставленных видеокарт было распродано уже через несколько минут после начала продаж. Кроме того многие из обещанных видеокарт якобы прибыли значительно позже. Даже спустя неделю график поставок постоянно срывался. Вероятно у многих других ритейлеров был похожий опыт: после запуска акции новые предложения появлялись в сети сразу же после поступления новых товаров. Однако нигде объем поставок не был достаточно большим, чтобы предложение оставалось на сайте долгое время.

Digitec подозревает, что причиной высокого спроса стала низкая доступность предыдущего поколения, даже несмотря на отсутствие существенного скачка производительности. В первую очередь это касается GeForce RTX 4090, выпуск которой уже прекращен. Кроме того хаос усугубили жесткие расчеты Nvidia, а также близость китайского Нового года.

К сожалению ритейлер ожидает, что в будущем закупочные цены вырастут. Кроме того ожидается, что плохая ситуация с поставками сохранится в течение нескольких месяцев и также повлияет на грядущую видеокарту Nvidia Geforce RTX 5070 Ti.