Известный информатор обнаружил первые цены в США, которые указывают на то, что рекомендуемая розничная цена идентична предыдущей модели.

На последней выставке CES 2025 компания AMD в ходе программной речи представила два новых процессора X3D, которые призваны хотя бы частично разгрузить спрос на чрезвычайно популярный Ryzen 7 9800X3D. Сообщается, что Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D появятся на полках магазинов в следующем месяце. Наиболее важные технические данные уже были упомянуты AMD.

Рекомендуемая розничная цена на оба процессора пока неизвестна. Надежный источник информации momomo_us поделился снимком экрана на платформе X (ранее Twitter), на котором по-видимому показаны предварительные цены в различных розничных магазинах США на Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D.

Ожидается, что оба процессора будут выпущены по цене около 600 и 700 долларов соответственно. Только у американского ритейлера Newegg цена на 9950X3D немного отличается - 712,40 долларов, но учитывая небольшую разницу, это можно отнести к обычной доплате со стороны ритейлера.