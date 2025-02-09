Серьезный дефицит видеокарт GeForce RTX 5080 и особенно GeForce RTX 5090 заставил розничных и аппаратных партнеров NVIDIA экспериментировать со способами передачи ограниченного количества игровых графических процессоров в руки реальных геймеров.

На своем канале Discord Zotac USA опубликовала сообщение, в котором описывается новая "кампания приоритетного доступа", которая пытается "вознаградить настоящих геймеров и активных участников", предоставив им первоочередное право на покупку графического ускорителя Zotac Gaming GeForce RTX 50.

"Никаких ботов, никаких скальперов, только мои товарищи-геймеры", - заявил в посте координатор по маркетингу Zotac Брайант Ган.

В сообщении на Discord, которое привлекло внимание на Reddit, говорится, что эта стратегия по передаче новых видеокарт NVIDIA в руки реальных геймеров "основана исключительно на вовлеченности". Ган продолжает излагать несколько правил вовлеченности, одно из которых требует активности в сообществе Zotac Gaming на Discord. "Спам-сообщения с небольшими усилиями не будут учитываться", - заявляет Ган в качестве одного из предостережений.

Есть и другие, хотя одно из них действительно выделяется - это попытка Zotac отговорить выбранных участников от перепродажи их новой карты. "Существует политика нулевой терпимости к перепродаже и спекуляции", - говорит Ган.

Конечно Zotac не сможет обеспечить соблюдение этого правила по умолчанию. Как только клиент платит за карту, он может делать с ней все, что пожелает (естественно в рамках закона), будь то установка ее в игровой ПК, на что надеется Zotac, перепродажа на eBay или даже разбивание ее кувалдой ради просмотров в TikTok.

Однако Zotac может и будет отслеживать эти карты по серийному номеру. Если кто-то "выиграет" возможность заплатить полную цену за видеокарту стоимостью от 1000 до 2000 долларов и более и будет пойман на ее продаже, Zotac добавит его имя в Discord в список банов для будущих розыгрышей.

Другое предостережение заключается в том, что цены будут различаться в зависимости от модели. Мы уже видели, как цены на карты GeForce RTX 5090 и 5080 выросли после первоначального запуска, что Newegg объяснил тарифами в недавнем посте X/Twitter (заблокирована в РФ). Компания ссылается на 10% пошлину на китайский импорт, хотя мы видели, как модели взлетели в цене на целых 27% по сравнению с их первоначальной рекомендованной розничной ценой.

В любом случае, будет интересно посмотреть, что из этого получится. Канал Zotac Discord получил поток новых участников, так что Ган и его команда безусловно получат свою долю, выбрав, какие участники действительно и искренне взаимодействуют с сообществом, а какие по сути притворяются в надежде получить очень востребованный графический ускоритель.