Спецификации мобильных процессоров Intel следующего поколения только что всплыли в новой утечке от инсайдера Jaykihn, достаточно уважаемого источника утечек Intel.

Хотя эти данные не подтверждены, они дают нам возможность взглянуть на то, что будет с Panther Lake и Wildcat Lake, двумя будущими семействами ЦП, которые составят основную часть мобильной линейки Intel в конце 2025 и начале 2026 года. В спецификациях представленных ниже, описываются конфигурации ядер, поддержка памяти, возможности ИИ и многое другое.

Panther Lake по-видимому является высокопроизводительной серией мобильных ЦП, нацеленной на ноутбуки и возможно игровые карманные компьютеры, которая придет на смену прошлогодним процессорам Lunar Lake. Предположительно она станет первым продуктом изготовленным по техпроцессу Intel 18A и будет включать в себя смесь ядер Cougar Cove P и ядер Darkmont E. Он также включает в себя графику Intel Xe3 Celestial с разным количеством ядер в зависимости от модели и может еще больше ускорить ИИ до 180 TOPS на CPU, NPU и GPU.

Примечательно, что все просочившиеся модели Panther Lake указаны как CPU серии "-H", что предполагает целевые показатели мощности от 28 Вт до 45 Вт. Это удивительно в случае конструкции всего с 4 ядрами P и 4 ядрами LP E, как у Lunar Lake, особенно учитывая, что у Lunar Lake было восемь ядер Xe2.

Lunar Lake, предшественник Panther Lake, был своего рода экспериментом, который использовал передовую конструкцию памяти на корпусе для повышения энергоэффективности, но этот подход оказался слишком дорогим для широкого внедрения. С Panther Lake Intel похоже возвращается к более традиционным конфигурациям памяти, хотя просочившиеся спецификации все еще намекают на поддержку высокопроизводительной памяти, включая LPDDR5X-8533 и DDR5-7200.

Wildcat Lake, напротив, остается более загадочным. Ожидается, что он станет сверхнизкоэнергоемким преемником Alder Lake-N, нацеленным на такие устройства, как недорогие ноутбуки или Chromebook, а также на встроенные приложения. В спецификациях указано максимум два P-ядра и четыре LP-ядра, возможно с графикой Xe3, что предполагает, что это может быть высокоэффективный, но все еще относительно производительный процессор для легких устройств. Предполагается, что Wildcat Lake выйдет на рынок в начале следующего года.

Относительно скромное количество ядер P в Panther Lake (максимум четыре согласно информации Jaykihn) может указывать на изменение мобильной стратегии Intel, которая ставит в приоритет эффективность и производительность ИИ, а не грубое масштабирование многоядерных процессоров. В качестве тестового случая для техпроцесса процесса Intel 18A Panther Lake может стать одним из важнейших запусков Intel за десятилетие.