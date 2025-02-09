Согласно более ранним слухам, которые также исходят из источников Moore's Law is Dead, AMD будет использовать кодовое название "Medusa" в определенных вариациях как для настольных, так и для мобильных процессоров или APU. В то время как преемники Ryzen 9000X (Granite Ridge) и 9000X3D (Granite Ridge-X), как сообщается, имеют кодовые названия "Medusa Ridge" и "Medusa Ridge-X", новые мобильные APU Zen 6 могут быть выпущены как Ryzen AI 400 ("Medusa Point").
Ryzen AI Max 300 (Strix Halo) → Ryzen AI Max 400 (Medusa Halo)
Ryzen AI 300 (Strix Point) → Ryzen AI 400 (Medusa Point)
В то время как Ryzen X (Medusa Ridge) для настольных ПК, как предполагается, будет объединять до двух CCD в одном CCX и таким образом впервые предлагать 24 процессорных ядра и 48 потоков, Ryzen AI 400 (Medusa Point), как говорят, будет иметь CCD с 12 процессорными ядрами. Большие APU серии Ryzen AI Max 400 (Medusa Halo) могут быть больше ориентированы на настольные компьютеры и предлагать 6, 8, 12, 16 и 24 ядра Zen 6.
Такая конструкция также позволит использовать процессоры с 3D V-Cache на всех 12–32 ядрах процессора. Также постоянно ведутся разговоры о новом "соединении 2.5D", которое как предполагается, обеспечит значительно большую пропускную способность между чипами. Это должно особенно способствовать коммуникации между CCD.
Поскольку ожидается, что Ryzen X (Medusa Ridge) выйдет не раньше конца 2026 года, а сама AMD пока не сказала ни слова о Zen 6 (Morpheus), ко всем слухам следует относиться с максимальной осторожностью.