Ожидается, что как будущие процессоры AMD серий Ryzen X или Ryzen 10000 (Medusa Ridge) для настольных ПК, так и мобильные гибридные процессоры серии Ryzen AI 400 («Medusa Point») будут предлагать до 12 процессорных ядер Zen 6 на CCD (Core Complex Die)

Согласно более ранним слухам, которые также исходят из источников Moore's Law is Dead, AMD будет использовать кодовое название "Medusa" в определенных вариациях как для настольных, так и для мобильных процессоров или APU. В то время как преемники Ryzen 9000X (Granite Ridge) и 9000X3D (Granite Ridge-X), как сообщается, имеют кодовые названия "Medusa Ridge" и "Medusa Ridge-X", новые мобильные APU Zen 6 могут быть выпущены как Ryzen AI 400 ("Medusa Point").

Ryzen 9000X (Granite Ridge) → Ryzen X/10000 (Medusa Ridge)

Ryzen AI Max 300 (Strix Halo) → Ryzen AI Max 400 (Medusa Halo)

Ryzen AI 300 (Strix Point) → Ryzen AI 400 (Medusa Point)

В то время как Ryzen X (Medusa Ridge) для настольных ПК, как предполагается, будет объединять до двух CCD в одном CCX и таким образом впервые предлагать 24 процессорных ядра и 48 потоков, Ryzen AI 400 (Medusa Point), как говорят, будет иметь CCD с 12 процессорными ядрами. Большие APU серии Ryzen AI Max 400 (Medusa Halo) могут быть больше ориентированы на настольные компьютеры и предлагать 6, 8, 12, 16 и 24 ядра Zen 6.

Как некоторое время назад сообщали @InstLatX64 и @Kepler_L2, в будущем Zen 6 будет предлагать до 32 процессорных ядер на CCD (Core Complex Die), что сделает возможным создание серверных процессоров с 256 и настольных процессоров с 32 процессорными ядрами. По данным хорошо информированного источника, в общей сложности будет предоставлено три различных CCD -матрицы с 8, 12, 16 и 32 ядрами. Однако самые широкие ПЗС-матрицы останутся зарезервированными для процессоров Epyc.





Такая конструкция также позволит использовать процессоры с 3D V-Cache на всех 12–32 ядрах процессора. Также постоянно ведутся разговоры о новом "соединении 2.5D", которое как предполагается, обеспечит значительно большую пропускную способность между чипами. Это должно особенно способствовать коммуникации между CCD.

Кажется вполне вероятным, что AMD увеличит количество ядер на CCD во всех сегментах и будет стремиться к производству 3 нм по техпроцесу N3 от TSMC. Существуют разногласия относительно того, будет ли AMD увеличивать количество процессорных ядер на CCD в настольных компьютерах до 12 или даже 16.





Поскольку ожидается, что Ryzen X (Medusa Ridge) выйдет не раньше конца 2026 года, а сама AMD пока не сказала ни слова о Zen 6 (Morpheus), ко всем слухам следует относиться с максимальной осторожностью.