Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Skyrim: Высокий Хротгар появляется в Unreal Engine 5.4 с Lumen и Nanite
Почтенная игра The Elder Scrolls 5: Skyrim и сегодня дает работу моддерам и графическим дизайнерам. Теперь появилась новая производительность с Unreal Engine 5.4.

В прошлом уже существовало несколько реализаций Skyrim на движке Unreal Engine 5 (UE5), например автоматизированное воссоздание оригинального игрового мира. В недавнем видео ютубер L.Torres посвятил себя очень конкретному месту в Скайриме, использующему движок версии 5.4: Высокому Хротгару принадлежащего дому древнего Ордена Седобородых. Однако это не играбельный мод, а кинематографическая визуализация LoRA, как поясняется в описании привлекательного видео.


Сообщается, что графический дизайнер использовал как сторонние модели, так и собственные ресурсы. Кроме того использовались такие функции движка, как Nanite для всех моделей, а также Foliage и Lumen для глобального освещения и отражений. Вдобавок ко всему говорят, что этот фанатский ремейк имеет в шестнадцать раз более высокий уровень детализации по сравнению с оригиналом. Записи были сделаны с использованием Geforce RTX 3090. Ранее Торрес также играл за Маркарт, Чернотопье, Вайтран, Солитьюд, Винтерхолд, Фолкрит, Рифтон, Виндхельм, Морфал и Даскстар из игры, которые также есть на канале.

Это дает нам еще одно представление о том, как мог бы выглядеть Skyrim с современным движком в виде UE5, в то время как ходят слухи, что официальный ремейк его предшественника The Elder Scrolls 4: Oblivion на UE5 уже находится в разработке, и фанаты активно воссоздают его с помощью движка Skyrim, и работа над ним почти завершена. Тем временем сообщество продолжает усердно модифицировать Skyrim в других областях, последним из которых стал DLSS FG.

#skyrim #the elder scrolls 5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
8
MediaTek готовится к повышению цен из-за инициатив администрации Трампа
+
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
28
Штраус Зельник подтвердил: GTA VI выйдет только на консолях
14
ОСК планирует начать в 2025 году модернизацию старейшего судостроительного предприятии России
+
Обуховский завод завершил сборку первого в России тоннелепроходческого комплекса
+
Ученые из Великого Новгорода создали лазерное устройство для повышения урожайности
+
Переоборудованный из контейнеровоза иранский авианосец «Багери» вступил в строй ВМС КСИР
1
Pixel 9a выходит 26 марта по цене от 500 долларов
+
Трамп провёл телефонный разговор с Путиным, обсудив российско-украинский конфликт
+
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
8
Tesla в очередной «последний раз» вернула право бесплатной пожизненной зарядки для покупателей своих электромобилей
+
MLID: RTX 5070 Ti будет лишь на 5–15 % быстрее RTX 4070 Ti, а на старте продаж ожидается дефицит
1
Госавтоинспекция начала изымать электровелосипеды московских курьеров
+
Создатель Diablo 2 раскритиковал современные ARPG за излишний темп и множество ненужных предметов
2
Использование Windows 10 после октября 2025 года обойдётся в 61 доллар за устройство в первый год
1
11 смартфонов и 2 планшета Samsung получат последнее обновление Android в 2025 году
+
Рендеры iPhone SE 4 опубликованы на сайте производителя чехлов
+
В Ставропольском крае построят новый город-спутник на площади 650 га
1
Puget Systems опубликовала список самых надежных моделей комплектующих для ПК
+

Популярные статьи

Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
110
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
91
Итоги гоночного уик-энда 8-9 февраля
+
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
4
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
10
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
48
В Москве продолжается строительство уникального моста через Москву-реку в створе Берегового проезда
+
Почему солдаты редко используют вражеское оружие, даже если у них закончились патроны
+
В 2024 году продано 18 млн Sony PlayStation 5 и 3 млн Xbox Series
+

Сейчас обсуждают

Агарков Дмитрий
22:18
Кто в здравом уме будет пользоваться ртх на видеокартах gtx
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
32Влад32
22:14
"Украинский политик предложил Дональду Трампу потребовать от России вернуть их Соединённым Штатам Америки". Как можно вернуть кому то то, что ему не принадлежит и никогда не принадлежало? А то, что пр...
Зеленский сообщил, что около половины украинских месторождений сейчас под контролем России
Ренбокот
22:09
Дураки же верят Нвидии, поэтому могут продолжать врать
Сообщается о первом случае оплавления разъёма доп. питания GeForce RTX 5090 Founders Edition
Ренат Ахтамянов
22:08
Кошмар, 5080 вообще позади🤣 , радуюсь , что у меня 4080))
Власти Великобритании требуют от Apple предоставить полный доступ к данным пользователей
Маэстро
22:07
нан дин таг, мне всё равно как тебя шпили вили ps. Погарелов думбасс, чё завис?
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Ваха Чеченский
22:06
не сюли а шели
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
x86_64
22:03
Новость то была недавно, привет КО продолжай вести летопись, это же так важно, вдруг кто спросит а ты не в курсе...Заодно перепиши все метки версий по датам....
Об отсталости видеокарт Radeon и как AMD прекратила выпускать драйверы для RX 5000-7000 серий
Маэстро
22:03
вы наши сюли, так как уток кормить будешь, шайтан? ps так ты и унгуш не понимаешь? кто ты мразь недоделанная?
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
bzun
22:02
Чушь, оно не спасет. Ну прыгнут изй машины а потом мелкие дроны перебьют оккупантов одного за другим и будут разбросанны по земле окраины кишки, конечноспи и мозги оккупантов, красота, прям как айвазо...
Новый детектор дронов «Тень» способен находить беспилотники на расстоянии до 3 километров
Ваха Чеченский
22:02
твой чеченский не чистый. ты с ингушским миксуешь.
Оптимальная игровая сборка февраля 2025г для любых игр в 1080р@60 fps всего за 60 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем