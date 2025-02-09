Почтенная игра The Elder Scrolls 5: Skyrim и сегодня дает работу моддерам и графическим дизайнерам. Теперь появилась новая производительность с Unreal Engine 5.4.

В прошлом уже существовало несколько реализаций Skyrim на движке Unreal Engine 5 (UE5), например автоматизированное воссоздание оригинального игрового мира. В недавнем видео ютубер L.Torres посвятил себя очень конкретному месту в Скайриме, использующему движок версии 5.4: Высокому Хротгару принадлежащего дому древнего Ордена Седобородых. Однако это не играбельный мод, а кинематографическая визуализация LoRA, как поясняется в описании привлекательного видео.





Сообщается, что графический дизайнер использовал как сторонние модели, так и собственные ресурсы. Кроме того использовались такие функции движка, как Nanite для всех моделей, а также Foliage и Lumen для глобального освещения и отражений. Вдобавок ко всему говорят, что этот фанатский ремейк имеет в шестнадцать раз более высокий уровень детализации по сравнению с оригиналом. Записи были сделаны с использованием Geforce RTX 3090. Ранее Торрес также играл за Маркарт, Чернотопье, Вайтран, Солитьюд, Винтерхолд, Фолкрит, Рифтон, Виндхельм, Морфал и Даскстар из игры, которые также есть на канале.

Это дает нам еще одно представление о том, как мог бы выглядеть Skyrim с современным движком в виде UE5, в то время как ходят слухи, что официальный ремейк его предшественника The Elder Scrolls 4: Oblivion на UE5 уже находится в разработке, и фанаты активно воссоздают его с помощью движка Skyrim, и работа над ним почти завершена. Тем временем сообщество продолжает усердно модифицировать Skyrim в других областях, последним из которых стал DLSS FG.