В этом году выйдет еще одно ответвление серии Anno - Anno 117: Pax Romana. Теперь игроки могут принять участие в формировании будущего коллекционного издания.

Anno 117: Pax Romana переносит игроков в Римскую империю 117 года нашей эры. Став губернаторами, пользователи смогут самостоятельно решать, хотят ли они расширить свою власть посредством доминирования или даже возглавить восстание. Как объявила компания Ubisoft, Anno 117: Pax Romana также получит коллекционное издание, в разработке которого игроки смогут принять участие.

В Anno 117: Pax Romana разработчики из Ubisoft Mainz, похоже, полностью полагаются на мнение игроков. В прошлом сообществу предлагалось внести свой вклад в принятие определенных игровых решений. Например пользователи могли бы создавать цифровые статуи, а фанаты могли бы голосовать за то, следует ли включать их в игру. Кроме того игрокам было разрешено принять участие в проектировании острова.

Теперь голоса фанатов снова будут услышаны - а именно в дизайне коллекционного издания Anno 117: Pax Romana. Игроки могут зарегистрироваться, чтобы помочь определить дизайн конкретных элементов издания. Ubisoft не раскрывает свои карты. Тизер-трейлер игровой версии также не раскрывает никаких подробностей о ее содержании.

Недавно компания Ubisoft открыла еще один способ помочь сформировать будущую стратегическую игру. Любой желающий может зарегистрироваться для участия в бета-тестировании игры. Выход Anno 117: Pax Romana запланирован на 2025 год для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра также является частью Ubisoft+.