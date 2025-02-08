Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Firaxis объявила о работе над масштабными изменениями в Civilization 7
Поэтому студия-разработчик анонсировала новый контент и обновления в публичном заявлении.

Утром 6 февраля в раннем доступе вышла совершенно новая игра Civilization 7, доступ к которой получили покупатели Deluxe-изданий и Founder's Edition. Запуск оказался более чем неудачным для разработчика Firaxis и издателя 2K Games. На пике популярности почти 63 000 игроков Steam одновременно собрались, чтобы впервые взглянуть на продолжение известной глобальной серии стратегических игр, но большинство были разочарованы предлагаемым контентом. Текущий рейтинг одобрения в Steam на данный момент составляет менее 50 процентов. В связи с этим Firaxis сделала публичное заявление и обрисовала план действий по спасению Civilization 7 в ближайшем будущем.

Еще до релиза в четверг компания Firaxis изучила отзывы фанатов и игроков. Кроме того добавлены текущие обзоры пользователей в Steam. На основе этой информации разработчики в конечном итоге выделили три основные области. На первый план выходят улучшения пользовательского интерфейса, который подвергся наибольшей критике после запуска раннего доступа. По данным Firaxis на повестке дня - интуитивно понятное взаимодействие с пользовательским интерфейсом, улучшение читаемости карт и исправления в различных областях, включая форматирование. Firaxis планирует вскоре объявить более подробную информацию об этих проектах.

Второй пункт включает функции запрошенные сообществом. Они войдут в число бесплатных обновлений, которые Firaxis планирует выпустить в ближайшее время. Разработчики все еще работают над точным графиком, но дорожная карта обновлений должна появиться как можно скорее. По словам разработчиков, приоритетными являются следующие запросы сообщества:

  • Добавление команды в многопользовательские игры, чтобы играть совместно.
  • Улучшение системы Distant Lands позволит обеспечить полноценное количество игроков в многопользовательском режиме во всех трех эпохах.
  • Вы можете выбрать начальный и конечный возраст, чтобы включить игры с одной или двумя возрастными группами.
  • Предоставление большего разнообразия типов карт.
  • Включение названий городов и религиозных общин.
  • Добавление многопользовательской игры на одном компьютере.

Третья и последняя основная область относится к патчу 1.1.0, который должен выйти в марте и будет в первую очередь включать улучшения качества жизни. Firaxis сообщает: "Работа над патчем 1.1.0 уже идет полным ходом и включает исправления и корректировки, которые мы уже отслеживали. В этот список входят улучшения пользовательского интерфейса, продолжающаяся балансировка и улучшение ИИ, корректировки дипломатии и кризисов, а также дополнительные исправления ошибок".

#firaxis #civilization 7
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
2
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
3
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
4
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
9
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
3
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
1
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
1
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
+
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+
Российский танк Т-72Б3 получил защиту от дронов-камикадзе
+

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
57
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
144
Тройка лучших фильмов о Дракуле
9
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
59
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
6
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
111
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
+

Сейчас обсуждают

Алексей Носков
10:48
Вы путаете с записью.
Какой двухтерабайтный SSD купить для игрового ПК – рейтинг 2025 года
beltar
10:40
Ну понизь текстуры на 1 шаг влево, разницы, скорее всего, не будет.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
beltar
10:37
Карта предыдущего поколения никогда не была лучшим выбором, если тольно не ОЧЕНЬ дешево.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
unhurtable
10:36
У меня как и у многих дофига игр в том же стиме которые старые но неиграные(банально на распродажах берешь пучок "на потом"), сам регулярно дергаюсь сменить комп а потом думаю а зачем когда наибольший...
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
beltar
10:35
В котором не надо душить железо, понижая частоты, чтобы оно хотя бы не сгорело. Да и что за карта такая, если у меня, например, 3060 с TDP в 170 Вт без вытяжки в бублике aka FurMark 68 гр. нагрев. Ну ...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Роман Шитов
10:34
Тем более, что 580я только вышла и продается пока за овер прайс в наших магазинах. По серому ее можно купить по цене 4060.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
beltar
10:32
Не включай кльтра-настройки.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Vadim Iljin
10:29
речь идёт о ПОДДЕРЖКЕ игр ! Даже на 10-ке старых версий, НЕ все новейшие игры устанавливаются и запускаются! Выпустят какого нить Ведьмака 4 который идёт ТОЛЬКО под Win11 или Win 12 ( преувеличиваю. ...
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Vadim Iljin
10:22
прекрасный прагматичный коммент!
Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
Александр Ломакин
10:22
Бывает:) Это к деньгам! На вашем месте - стоило добить до 7700XT. Радость от дешевой покупки длится не долго.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем