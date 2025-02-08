Поэтому студия-разработчик анонсировала новый контент и обновления в публичном заявлении.

Утром 6 февраля в раннем доступе вышла совершенно новая игра Civilization 7, доступ к которой получили покупатели Deluxe-изданий и Founder's Edition. Запуск оказался более чем неудачным для разработчика Firaxis и издателя 2K Games. На пике популярности почти 63 000 игроков Steam одновременно собрались, чтобы впервые взглянуть на продолжение известной глобальной серии стратегических игр, но большинство были разочарованы предлагаемым контентом. Текущий рейтинг одобрения в Steam на данный момент составляет менее 50 процентов. В связи с этим Firaxis сделала публичное заявление и обрисовала план действий по спасению Civilization 7 в ближайшем будущем.

Еще до релиза в четверг компания Firaxis изучила отзывы фанатов и игроков. Кроме того добавлены текущие обзоры пользователей в Steam. На основе этой информации разработчики в конечном итоге выделили три основные области. На первый план выходят улучшения пользовательского интерфейса, который подвергся наибольшей критике после запуска раннего доступа. По данным Firaxis на повестке дня - интуитивно понятное взаимодействие с пользовательским интерфейсом, улучшение читаемости карт и исправления в различных областях, включая форматирование. Firaxis планирует вскоре объявить более подробную информацию об этих проектах.

Второй пункт включает функции запрошенные сообществом. Они войдут в число бесплатных обновлений, которые Firaxis планирует выпустить в ближайшее время. Разработчики все еще работают над точным графиком, но дорожная карта обновлений должна появиться как можно скорее. По словам разработчиков, приоритетными являются следующие запросы сообщества:

Добавление команды в многопользовательские игры, чтобы играть совместно.

Улучшение системы Distant Lands позволит обеспечить полноценное количество игроков в многопользовательском режиме во всех трех эпохах.

Вы можете выбрать начальный и конечный возраст, чтобы включить игры с одной или двумя возрастными группами.

Предоставление большего разнообразия типов карт.

Включение названий городов и религиозных общин.

Добавление многопользовательской игры на одном компьютере.

Третья и последняя основная область относится к патчу 1.1.0, который должен выйти в марте и будет в первую очередь включать улучшения качества жизни. Firaxis сообщает: "Работа над патчем 1.1.0 уже идет полным ходом и включает исправления и корректировки, которые мы уже отслеживали. В этот список входят улучшения пользовательского интерфейса, продолжающаяся балансировка и улучшение ИИ, корректировки дипломатии и кризисов, а также дополнительные исправления ошибок".