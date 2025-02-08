Захватывающая и жаркая дискуссия на Reddit побудила сайт 3DCenter.org составить соответствующий обзор улучшений производительности в области растровой производительности и производительности трассировки лучей, который делает очевидным сравнительно небольшое увеличение производительности последнего поколения.По сути это вероятно можно объяснить архитектурой Blackwell, которая была изменена лишь незначительно по сравнению с предыдущим поколением, а также фокусировкой Nvidia на новых функциях искусственного интеллекта, таких как DLSS 4 с многокадровой генерацией. Хотя обе предшествующие архитектуры смогли добиться значительного прироста производительности трассировки лучей, а не растровой обработки, Blackwell в этом отношении не совсем убедителен. Теперь на Reddit говорят, что причиной может быть сравнительно слабая производительность L2 кэша.
Данные для анализа производительности L2 взяты из видео RedGamingTech, в котором подробно сравниваются Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 4080.