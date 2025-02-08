Geforce RTX 4000 (Ada Lovelace), Geforce RTX 3000 (Ampere) и Geforce RTX 2000 (Turing) смогли превзойти Geforce RTX 5000 (Blackwell).

Захватывающая и жаркая дискуссия на Reddit побудила сайт 3DCenter.org составить соответствующий обзор улучшений производительности в области растровой производительности и производительности трассировки лучей, который делает очевидным сравнительно небольшое увеличение производительности последнего поколения. По сути это вероятно можно объяснить архитектурой Blackwell, которая была изменена лишь незначительно по сравнению с предыдущим поколением, а также фокусировкой Nvidia на новых функциях искусственного интеллекта, таких как DLSS 4 с многокадровой генерацией. Хотя обе предшествующие архитектуры смогли добиться значительного прироста производительности трассировки лучей, а не растровой обработки, Blackwell в этом отношении не совсем убедителен. Теперь на Reddit говорят, что причиной может быть сравнительно слабая производительность L2 кэша.

Данные для анализа производительности L2 взяты из видео RedGamingTech, в котором подробно сравниваются Geforce RTX 5080 и Geforce RTX 4080.