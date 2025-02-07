Похоже, что контроль качества Nvidia в настоящее время работает небезупречно, поскольку видеокарта Geforce RTX 5080 Founders Edition теперь поставляется с логотипом Geforce RTX 5090.

Контроль качества видеокарт Nvidia похоже на данный момент имеет проблемы, поскольку видеокарта Geforce RTX 5080 FE, которая теперь появилась в неофициальном сообществе Reddit Linus Tech Tips, была по ошибке доставлена с маркировкой Geforce RTX 5090. Технические характеристики считываются программой GPU-Z корректно, поэтому неверно указано только название модели на корпусе.

На переработанном картоне из макулатуры также имеются правильные надписи, так что единственная возможная ошибка была допущена при окончательной сборке и при последнем контроле качества.

Первоначально пользователь Reddit втайне надеялся на Geforce RTX 5090, однако видео загруженное днем позже, ясно показывает, что в конечном итоге это была просто ошибочно маркированная Geforce RTX 5080.