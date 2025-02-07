.Radeon RX 9070 XT: надеемся на справедливые цены.

Генеральный директор AMD Лиза Су официально подтвердила, что видеокарты будут выпущены в начале марта, возможно 6 марта. В ходе общения с менее крупным создателем контента, в сервисе коротких сообщений X, руководитель игрового подразделения AMD Фрэнк Азор выразил надежду на разумные цены.

Создателем контента о котором идет речь, является Dee Batch, который ведет канал на YouTube с 17400 подписчиками. Он также описывает себя как геймера, любителя технологий, эксперта по ТВ и сборщика ПК, и ответил на X-пост Фрэнка Азора, в котором тот объявил, что RDNA 4 выйдет в начале марта. Затем Dee Batch спросил, скоро ли появится полная информация о RDNA 4 и выразил уверенность, что AMD сможет использовать этот запуск графического процессора, чтобы удержать клиентов от покупки RTX 5070 Ti или RTX 5070.

Фрэнк Азор ответил, что полная информация будет предоставлена общественности "скоро". Затем Dee Batch поблагодарил за ответ и объяснил, с его точки зрения, чего геймеры ожидают от новых графических процессоров RDNA 4: "Я просто хочу отразить мнение геймеров. Они не хотят, чтобы продукты были всего на 50 долларов дешевле, чем у Nvidia. Очевидно мы не знаем маржу. Тем не менее на 75-100 долларов дешевле при производительности близкой или на том же уровне, что и 5070 Ti, - это переломный момент. Если Radeon RX 9070 XT будет мощнее (за вычетом MFG), это будет отлично. Я желаю AMD и всем геймерам хорошего старта RDNA 4".

Ответ Фрэнка Азора может дать геймерам надежду на справедливые цены за адекватную производительность, возможно на уровне RTX 5070 Ti, с которой AMD также сравнивает свой продукт в соответствии с новым наименованием графических процессоров RDNA 4. Он объяснил, что AMD прислушивается к пожеланиям и благодарит за конструктивную обратную связь. В конце прошлого месяца глава игровой индустрии уже развеял опасения некоторых игроков по поводу слишком высоких цен. В то время Фрэнк Азор ясно дал понять, что 899 долларов никогда не были начальной ценой для карт RDNA 4. Ожидается, что видеокарта Nvidia RTX 5070 Ti поступит в продажу на следующей неделе по рекомендованной розничной цене 879 евро.