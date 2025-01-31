Это касается как Founders Edition от Nvidia, так и индивидуальных дизайнов.

Цены на RTX 5080 на eBay достигают 3000 евро в зависимости от дизайна. За вышеупомянутые 3000 евро заинтересованные лица могут приобрести Vanguard SOC от MSI или TUF Gaming от Asus. Одним из "дешевых" предложений является Gamingpro от Palit за 1300 евро.

Между тем, заинтересованным сторонам следует воздержаться от покупки Founders Edition RTX 5080 на eBay. В настоящее время их цена составляет не менее 1900 евро. Рекомендуемая розничная цена Nvidia составляет 1169 евро. С появлением нового флагмана Blackwell RTX 5090 ценовой диапазон стал еще шире. В настоящее время выпуск Founders Edition видеокарты RTX 5090 недоступен без доплаты не менее 500 евро.

Видеокарта ROG Astral Geforce RTX 5090, которая также значительно дороже Founders Edition (рекомендованная розничная цена: 2329 евро), предлагается за 8800 евро. Тем временем покупатели тщетно ищут на eBay индивидуальные модели стоимостью менее 3000 евро. В настоящее время следует подумать о том, чтобы не торопиться и дождаться, пока доступность RTX 5090 и 5080 на рынке не улучшится.