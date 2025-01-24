Как следует из официальных товаросопроводительных документов местного таможенного органа, видеокарты уже перевозятся туда и обратно между отделами разработки.

Основой нового ускорителя вероятно станет графический процессор GB202, тогда как расширение памяти, скорее всего, будет реализовано за счет 32 × 3 ГБ GDDR7.

Также возможен вариант преемника видеокарты Omniverse - Nvidia L40S, которую можно увидеть вверху и которая также имеет 48 Гбайт GDDR6. В обоих случаях вероятно будет использоваться полная версия самого мощного на сегодняшний день GPU поколения Blackwell.

Ожидается, что Nvidia представит свои будущие профессиональные решения на конференции по технологиям графических процессоров (GTC), которая пройдет с 17 по 21 марта в Сан-Хосе, Калифорния.