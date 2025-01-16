Концепция BTF от Asus направлена ​​на максимальное отсутствие видимых кабелей.

Энергопотребление видеокарт будет продолжать расти. В Blackwell мы уже видим увеличение мощности топовой модели Geforce RTX 5090 до 575 Вт с 450 Вт у Geforce RTX 4090. Это на 28 процентов больше при сопоставимой тактовой частоте и на 33 процента большем количестве шейдерных процессоров. Дополнительная производительность все чаще достигается за счет таких технологий, как Super Resolution или генерация кадров, а также за счет улучшений, выходящих за рамки растровой производительности при трассировке лучей и т. п.

Компания Asus готовится к увеличению энергопотребления и разработала GC-HPWR. А в качестве бонуса он также оснащен конструкцией со скрытыми проводами. Конечно, полностью беспроводную связь реализовать невозможно, но BTF стремится сократить количество кабелей и скрыть их. Первоначально планировалось использовать разъемы PCI-E для материнских плат, но вскоре появились и разъемы, совместимые с PCI-E, способные выдерживать мощность до 600 Вт. Их можно было увидеть нечасто, и только Asus использовала этот разъем в своих продуктах. Но так оставаться не должно.

GC-HPWR можно использовать опционально в дополнение к обычному разъему 12 В 2×6. Конструкция 12 В 2×6 рассчитана на мощность до 600 Вт, что уже маловато для таких карт, как Geforce RTX 5090, поэтому Asus разумно учитывать большее энергопотребление. Сообщается, что GC-HPWR способен передавать около 1000 Вт. Визуально он больше всего напоминает разъем SATA, но благодаря своей высококачественной конструкции он должен обеспечивать во много раз большую производительность, включая передачу данных и проверку ошибок для предотвращения плавления разъемов и кабелей.

Новая конструкция совместима с BTF 2.0 и, как упоминалось в начале, может использоваться по желанию, если снять адаптер и подключить разъем 12 В 2×6 или 12VHPWR. Это означало бы, что карты Blackwell с BTF 2.0 также будут совместимы с известными стандартами разъемов, и не будет необходимости принимать решение заранее. Прежде всего, решение с использованием разъема HPCE на материнской плате очень аккуратное, и будет интересно посмотреть, будет ли эта концепция продолжать преобладать.