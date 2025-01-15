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Niko4123
В LG сообщили, что геймеры начали массово переходить на OLED-мониторы
Доли рынка растут стремительно и значительно быстрее, чем на рынке телевизоров, несмотря на высокие цены.

Панели OLED были бы идеальными, если бы не два-три небольших ограничения: яркость, расположение пикселей и потенциальное выгорание. Однако, похоже, это беспокоит клиентов все меньше и меньше. Компания LG подтвердила HDTVTest, что 22 процента всех покупателей на рынке игровых ПК теперь выбирают OLED-панели. И это было достигнуто за два года — LG отсчитывает этот срок с момента выпуска первой специализированной панели для этого сегмента.

Хотя эта цифра получена от маркетинговой компании LG, ее сравнивают с данными, полученными самой LG в сегменте телевизоров, где только 18 процентов рынка перешли на OLED. Таким образом, уровень внедрения значительно выше в сегменте мониторов для ПК, чем на рынке телевизоров, где устройства появились с 2013 года. Даже если исключить первые несколько лет, сегмент ПК имеет значительно большую популярность, несмотря на порой очень высокие цены.

И LG даже не была первой, кто выпустил специальные устройства для игр. Компания Samsung сделала первый шаг, выпустив панель QD-OLED в виде Alienware AQ3423DW, а LG последовала ее примеру. У первых поколений панелей было несколько недостатков, но сейчас мы достигли точки, когда все еще приходится идти на компромиссы, хотя игроки, похоже, ценят преимущества.

И если бы не цена, уровень принятия, вероятно, был бы еще выше. Однако в настоящее время для входа в мир OLED по-прежнему приходится платить 600–700 евро. Обычно это 27-дюймовая панель с разрешением 1440p. Если вы хотите перейти на 32 дюйма и разрешение 2160p, вам придется заплатить более 1000 евро. Кроме того, покупателям приходится выбирать между двумя принципиально разными подходами: W-OLED от LG и QD-OLED от Samsung, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Пока цены не упадут, такие мониторы, как Samsung Odyssey G5 G55C на базе недорогой панели VA или Ultragear 27GP850P-B на базе панели IPS, продолжат находить своих покупателей. Оба стоят менее 400 евро, а образец на Amazon ясно показывает: товары стоимостью от 150 до 300 евро, скорее всего, будут куплены оптом. На Mindfactory картина немного меняется, поскольку здесь покупают больше энтузиастов, но даже там цены выше 1000 евро нелегко оправдать.

То же самое и с телевизорами: OLED-устройства стоят дорого, а большинство покупателей предпочитают большие диагонали экранов и более низкое качество изображения. На выставке CES компания LG Display также представила новую панель, в которой в дополнение к красному и зеленому субпикселям используются два синих субпикселя. Пока анонсированы только телевизоры, но такая структура панели может стать дополнительным стимулом для развития рынка. Для геймеров программа в первую очередь включала два изогнутых монитора, которые теперь предлагают 165/360 Гц при 5K/2K.

#oled #мониторы #геймеры
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