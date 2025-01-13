Представленные генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом характеристики выходят за рамки Geforce RTX 5090.

В то время как Geforce RTX 5090 имеет вычислительную мощность ИИ в 3352 TOPS, Дженсен Хуанг подтвердил, что крупнейший графический процессор Blackwell в полной конфигурации может достигать до 4000 TOPS, что в три раза превышает производительность ИИ по сравнению с предыдущим поколением, а производительность трассировки лучей также может достигать 380 TFLOPS, в то время как Geforce RTX 5090 достигает 318 TFLOPS. Также уже некоторое время ходят слухи о существовании искусственного интеллекта RTX Titan.

Если взять за основу технические характеристики полноценного графического процессора GB203 и данные о производительности представленные Nvidia на выставке CES 2025, то потенциальную видеокарту Geforce RTX Titan AI в прямом сравнении с Geforce RTX 5090 можно позиционировать следующим образом.

По данным, предоставленным Nvidia на выставке CES 2025, с точки зрения вычислительной мощности потенциальная видеокарта Geforce RTX Titan AI выиграет примерно на 20 процентов по сравнению с Geforce RTX 5090.

* не официальные данные ** в 16 ти 3 ГБ модулях

Как и мобильная GeForce RTX 5090, такая видеокарта Geforce RTX Titan AI вероятно будет использовать новые модули памяти GDDR7 объемом 3 ГБ. Имея 48 ГБ графической памяти новая видеокарта вероятно будут полностью разработана для использования больших моделей ИИ. Однако на данный момент все это остается лишь предположениями, поскольку Nvidia пока не сказала ни слова о такой видеокарте.