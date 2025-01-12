Об этом сообщил YouTube канал Moore's Law Is Dead.

Канал YouTube-блогера Moore's Law Is Dead известный своей предварительной информацией, которая в прошлом не всегда была на 100 процентов точной, теперь опубликовал первые фотографии, демонстрирующие графический процессор GB206 для предстоящей серии Geforce RTX 5060, состоящей из Geforce RTX 5060 и 5060 Ti в виде инженерного образца ("N22Y-ES-A1"). Также были объявлены первые технические характеристики малых графических процессоров Blackwell.

Согласно ей Geforce RTX 5060 Ti будет иметь полноценную графическую память GB206 и 16 ГБ GDDR7, тогда как Geforce RTX 5060, которая как и "Ti" будет основана на референсной плате PG152, будет выпущена в двух версиях.

Более крупный из двух вариантов будет использовать 12 ГБ графической памяти GDDR7 с четырьмя модулями памяти по 3 ГБ, в то время как версия с еще большим количеством процессоров CUDA будет выпущена с 8 ГБ и соответственно с обычными микросхемами памяти емкостью 2 ГБ кажая.

Все три видеокарты выпуск которых запланирован в серии Geforce RTX 5060, почти наверняка будут использовать 128-битный интерфейс памяти, что по сути ограничивает расширение памяти до 8-16 ГБ. Площадь кристалла составляет 183 мм².

Поэтому графический процессор GB207, который предлагает максимум 2560 шейдерных блоков и может подключать только память GDDR6, будет использоваться только в мобильном сегменте. Говорят, что GB206, который будет использоваться в Geforce RTX 5060 Ti и двух потенциальных Geforce RTX 5060, при полной настройке будет иметь 4608 шейдерных блоков. Выпуск видеокарт Blackwell меньшего размера может состояться не позднее марта.