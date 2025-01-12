Роман "der8auer" Хартунг и его команда провели глубокий анализ Geforce RTX 5090, который выявил новые подробности.

Фанаты аппаратного обеспечения узнают больше о вероятно самом дорогом радиаторе для графического процессора.

Особого внимания заслуживает анализ системы охлаждения, высота которой составляет всего два слота. Роман "der8auer" Хартунг описывает ее как самый дорогой радиатор для графического процессора всех времен. Это обусловлено в частности тем, что в общей сложности 48 охлаждающих ребер имеют свою уникальную форму, что в свою очередь потребовало отдельного штамповочного инструмента для каждого из этих охлаждающих ребер во время производства.

Эксперт по разгону предполагает, что только на инструменты для производства этих охлаждающих ребер, предназначенных для оптимизации воздушного потока, могло быть потрачено до 500 000 евро. Небольшая кривизна на крышке вентилятора могла быть создана именно по этой причине.