Qualcomm анонсировала ряд инноваций в области ИИ в различных категориях, включая автомобильные и корпоративные/промышленные приложения.

В автомобильном секторе производитель чипсетов считает, что с достижениями Snapdragon и платформ на базе Snapdragon Elite, а также с тесным сотрудничеством с крупными брендами, автомобили с ИИ могут обеспечить комплексное улучшение комфорта, безопасности и управления автомобилем. С помощью решения Qualcomm AI On-Premises Appliance Solution компания намерена предоставить ИИ и компьютерное зрение малым и средним организациям, помогая снизить эксплуатационные расходы по сравнению с другими решениями.

В автомобильной сфере чипы Snapdragon от Qualcomm (установленные во многих продуктах General Motors, Rivian, Volvo и Ford, и др.) укрепляет свои позиции благодаря сотрудничеству с мировыми автопроизводителями и поставщиками. Сотрудничая с Alpine, Amazon, Leapmotor, Mobis, Royal Enfield и Sony Honda Mobility, Qualcomm стремимся к более интегрированным решениям для безопасности пассажиров, автономного вождения и комфорта, объединяя ИИ и облачные сервисы с мультимодальной контекстной осведомленностью.

Благодаря SoC Qualcomm Snapdragon QWM2290 мотоциклы Royal Enfield и ее новая линейка мотоциклов EV Flying будут иметь подключение 4G, Bluetooth и Wi-Fi, предоставляя водителям расширенную навигацию, диагностику в реальном времени, индивидуальные настройки езды и голосовую помощь ИИ через специальную кнопку VA.

Малые и средние организации, которым раньше приходилось арендовать сторонние решения для генеративного вывода ИИ, теперь могут рассмотреть что-то вроде решения Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution. Оно предназначено для запуска генеративного вывода ИИ и компьютерного зрения на выделенном локальном оборудовании, а также комплекта Qualcomm AI Inference Suite, который позволяет этим организациям развертывать "пользовательские и готовые приложения ИИ на своих объектах, включая генеративные рабочие нагрузки".

На сегодняшний день комплекс Qualcomm AI On-Prem Appliance and Inference Suite получил поддержку от таких гигантов отрасли, как Aetina, Honeywell и IBM.