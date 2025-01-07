Для энтузиастов геймеров и оверклокеров.

Asus продемонстрировала Asus ROG Crosshair X870E Apex для процессоров серии Ryzen 9000 ("Granite Ridge") и Ryzen 9000X3D ("Granite Ridge-X"). Материнская плата, которая превзошла почти все соответствующие рекорды на HWBOT.org в руках южнокорейского профессионального оверклокера "SAFEDISK", по-прежнему находится в процессе разработки и, как ожидается, будет выпущена в течение первого квартала.

Asus, G.Skill и SAFEDISK достигли скорости памяти 10200 MT/с с пакетом памяти DDR5, состоящим из двух модулей 24 ГБ и охлаждаемых воздухом. Это в основном связано с пересмотренной топологией конвейерных путей и только двумя модулями DIMM.

Последние рекорды были установлены Asus ROG Crosshair X870 Apex с Ryzen 9 9950X.

Помимо Asus ROG Crosshair X870E Apex, который предназначен для оверклокеров, Asus также представила новый Asus ROG Crosshair X870E Extreme, который будет стоять в линейке Asus выше ROG Crosshair X870 Hero.