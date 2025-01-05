В Dune многие неписи умирают от жажды.

Пустынная планета Арракис - негостеприимное место и самая опасная планета во Вселенной. То же самое относится и к предстоящей MMO о выживании в открытом мире Dune: Awakening, которая хочет рассказать историю альтернативную книгам и фильмам о Дюне. В конце года разработчики команды опубликовали новый пост о работе над игрой. Также были опубликованы некоторые статистические данные закрытого бета-тестирования.

Выход Dune: Awakening запланирован на начало 2025 года, но точная дата пока неизвестна. С помощью новой статистики разработчики из Funcom хотят дать небольшое представление о том, чего игроки могут ожидать от MMO на выживание. Помимо прочего был сделан краткий обзор причин смерти неписей в онлайн-играх.

По словам разработчиков, неигровые персонажи Dune: Awakening ответственны за около 58 процентов смертей игроков. Второй по распространенности причиной смерти являются песчаные черви, на долю которых приходится около 27 процентов смертей. Третьим по распространенности, добрых 22 процента является то, что игроки в MMO умирают от обезвоживания. Два процента игроков, которые провели в Dune: Awakening не менее десяти часов, еще не умерли.

Поскольку вода на Арракисе - редкий товар, игроки закрытого бета-тестирования вылили примерно 1,5 миллиона литров крови своих павших врагов. Милым пустынным мышам тоже пришлось в это поверить: "Во время закрытого бета-тестирования почти у ста муаддибов взяли кровь", - пишет Funcom, имея в виду маленьких мышей-кенгуру, которые выживают в пустыне, потому что пьют росу, которая накапливается в их огромных ушах.