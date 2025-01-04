Об этом заявил блогеры @hongxing2020 и @kopite7kimi на Xtwitter.

В обоих случаях, к сожалению неясно, к чему именно относятся цифры — общее потребление видеокарты, только графического процессора или максимальный предел мощности, с которым партнерам по платам разрешено продавать модели.

Для сравнения: эталонный дизайн Geforce RTX 4090 продается с мощностью 450 Вт, тогда как RTX 4080 (Super) заявлен с мощностью 320 Вт.

В этом сценарии более высокие значения будут указывать на то, что Blackwell от Nvidia немного увеличил общее потребление. Вместе с потенциально возросшей эффективностью будет возможно значительное увеличение производительности, особенно с GeForce RTX 5090, о которой также уже давно ходят слухи. Однако с самого начала ни в коем случае не предполагалось, что Nvidia пойдет по этому пути.