Это серии Trident Z5 Neo RGB и Trident Z5 Royal Neo, а также RipJaws M5 Neo RGB

В дополнение к быстрым задержкам и таймингам памяти CL26-36-36-96, которые теперь впервые достигаются при объеме памяти 2×32 ГБ, теперь также доступны модули памяти на 48 ГБ и низкими задержками.

В дополнение к двум конфигурациям 2×16 ГБ и 2×32 ГБ DDR5-6000 CL26-36-36-96, теперь впервые доступны также 2×48 ГБ DDR5-6000 CL28-36-36-96. Все новые комплекты памяти работают с Command Rate (CR), равной одному тактовому циклу (1T), и имеют профили памяти AMD EXPO. Новые комплекты памяти будут доступны в сериях Trident Z5 Neo RGB, Trident Z5 Royal Neo и RipJaws M5 Neo RGB и будут выпущены позднее в этом месяце.

Комплекты памяти с низкой задержкой обещают задержку памяти менее 55 нс, что должно оказать особенно положительное влияние на 1% fps и 0,1% fps, чего планируется достичь с помощью следующих технических характеристик.

32 и 64 ГБ DDR5-6000 CL26:

32 ГиБ (2×16 ГБ), 64 ГиБ (2×32 ГБ)

DDR5-6000 CL26-36-36-96-146 с CR 1T

Расширенные профили AMD для разгона

Напряжение от 1,4 до 1,45 В (VDIMM)





96 ГиБ с DDR5-6000 CL28:

96 ГБ (2×48 ГБ)

DDR5-6000 CL28-36-36-96-144 с CR 1T

Расширенные профили AMD для разгона

Напряжение от 1,4 до 1,45 В (VDIMM)

На данный момент информации о ценах на новые комплекты памяти DDR5 нет, но производитель предлагает 32 ГБ DDR5-6000 CL28 по цене от 129,90 евро. Ожидается, что еще более быстрые комплекты памяти с CL26 и SK Hynix A-Dies поступят в продажу в январе по цене от 160 до 200 евро за 32 ГБ DDR5-6000 CL26.