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Niko4123
В сети замечена MSI Geforce RTX 5080 Gaming Trio
Это первая видеокарта Blackwell, которую можно четко идентифицировать на упаковке продукта. Появляется все больше признаков того, что Geforce RTX 5080 выйдет раньше Geforce RTX 5090.

Как и в случае с MSI Geforce RTX 4080 Super Gaming Trio, здесь можно увидеть массивную нестандартную конструкцию с тремя 100-мм вентиляторами, но она стала значительно более плоской. В то время как предыдущее поколение занимало более 3 слотов, новая видеокарта занимает только 2 слота, что хорошо видно. В системе охлаждения используется система охлаждения Tri Frozr последнего поколения с тремя вентиляторами TORX.

Карта имеет 16 ГБ GDDR7 на 256-битном интерфейсе памяти, а также возможность подключения через 3× DisplayPort 2.1 и 1× HDMI 2.1, в то время как все остальные характеристики уже считаются в значительной степени достоверными и, вероятно, будут подтверждены 7 января на выставке CES 2025.

#msi #geforce rtx 5080
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