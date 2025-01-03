Это первая видеокарта Blackwell, которую можно четко идентифицировать на упаковке продукта. Появляется все больше признаков того, что Geforce RTX 5080 выйдет раньше Geforce RTX 5090.

Как и в случае с MSI Geforce RTX 4080 Super Gaming Trio, здесь можно увидеть массивную нестандартную конструкцию с тремя 100-мм вентиляторами, но она стала значительно более плоской. В то время как предыдущее поколение занимало более 3 слотов, новая видеокарта занимает только 2 слота, что хорошо видно. В системе охлаждения используется система охлаждения Tri Frozr последнего поколения с тремя вентиляторами TORX.

Карта имеет 16 ГБ GDDR7 на 256-битном интерфейсе памяти, а также возможность подключения через 3× DisplayPort 2.1 и 1× HDMI 2.1, в то время как все остальные характеристики уже считаются в значительной степени достоверными и, вероятно, будут подтверждены 7 января на выставке CES 2025.