Со съемной клавиатурой, с Radeon 890M и 32 ГБ LPDDR5X-7500.

Компания One-Netbook представила OneXPlayer G1, модульный портативный компьютер со съемной клавиатурой, который также можно использовать в качестве мини-ноутбука, основанный на процессоре Ryzen AI 9 HX 370 с видеокартой Radeon 890M. Также в наличии 32 Гб LPDDR5X-7500. Эта конфигурация включает твердотельный накопитель NVMe с PCIe 4.0x4, объемом памяти один терабайт и 8,8-дюймовый дисплей.

ЖК-дисплей OneXPlayer G1 имеет разрешение WQHD ("1140p") 2560×1440 пикселей и обеспечивает частоту обновления 144 Гц. Внешние видеокарты (eGPU) можно подключать через OCuLink (SFF-8612) с пропускной способностью до 63 Гбит/с.

Модульный портативный компьютер также оснащен разъемами USB4 и Thunderbolt 4 и весит около 900 граммов, включая съемную клавиатуру. Даже если клавиатура снята, ввод можно производить с помощью сенсорной клавиатуры, которая отображается автоматически. По словам производителя, корпус в основном выполнен из качественного алюминия.

Компьютеры OneXPlayer также можно приобрести непосредственно в интернет-магазине производителя.